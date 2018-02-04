РИАМО - 4 фев. Уже более 2,3 тысячи работников всех служб метро очищают от снега прилегающие территории, мобилизованы дополнительные ресурсы для борьбы со снегопадом, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.

«В связи с продолжающимся снегопадом мосметро мобилизовало дополнительные ресурсы для борьбы с непогодой. Уже более 2,3 тысячи работников всех служб, включая руководителей, непрерывно очищают от снега прилегающие к мосметро территории и убираются в вестибюлях», - говорится в сообщении.

На данный момент движение по всем линиям метрополитена осуществляется штатно.

«Просим понимания в связи с возможными неудобствами. Мы делаем все возможное для того, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной», - заключается в аккаунте.