РИАМО - 4 фев. Движение пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании осуществляется штатно в условиях сильнейшего снегопада, продолжающегося в Московском регионе с 3 февраля, говорится в сообщении пресс-службы АО «МТППК».

«Благодаря слаженной работе сотрудников Октябрьской железной дороги, тяжелые метеоусловия не повлияли на движение поездов», - говорится в сообщении.

Для организации работы по расчистке железнодорожного полотна от снега привлечено около 400 сотрудников, работают 18 снегоуборочных машин, а также технические средства пневмообдувки и обогрева стрелочных переводов. При проведении технического обслуживания электропоездов токоприемники обрабатываются специальной антиобледенительной смазкой.

«За одни только сутки 3 февраля в границах Московского региона Октябрьской железной дороги было очищено более 1,3 тысячи километров железнодорожных путей», - подчеркивается в сообщении.

Осенью пригородные поезда МТППК прошли подготовку к зимнему периоду. Во время техосмотра специалисты проверили состояние и исправность запорных устройств форточек салонов, уплотнения дверей переходных площадок, автоматических и салонных дверей, а также целостности межвагонных суфле. Работники депо перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, системы подогрева лобовых стекол и зеркал заднего вида.

В Московском регионе с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.

За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.