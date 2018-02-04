РИАМО - 4 фев. Для обеспечения безопасности в сложных погодных условиях в Москве сформирован оперативный штаб, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории города Москвы в Главном управлении МЧС России по Москве организован сбор оперативного штаба. Кроме того, созданы оперативные группы управлений во всех административных округах», - говорится в сообщении.

При необходимости на автомобильных трассах Троицкого и Новомосковского округов будут развернуты три стационарных и один мобильный пункт обогрева.

Штормовое предупреждение действует до конца текущих суток.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует горожанам по возможности остаться дома.

«Если вы оказались на улице, то переждите непогоду в капитальном строении», - уточняется в материале.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок по городу, а также на дальние расстояния. Машины парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Будьте внимательны и взаимовежливы. При возникновении происшествий - звоните по телефону 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22», - добавляется в сообщении.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.