РИАМО - 4 фев. С 9 до 12 часов в воскресенье в столице прирост снега составил порядка 5 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье, и завтра, 5 февраля.

«В период с 9 до 12 часов 4 февраля в Москве прирост снега в среднем составил 5 сантиметров. Меньше всего, 3,3 сантиметра, в поселке Северный, а больше всего – 6,5 сантиметров на юго-востоке на МКАД в районе 24 километра», - говорится в сообщении.

Сейчас зона интенсивного снегопада приподнимается к северу, а значит, в предстоящие три часа здесь может быть и более существенный прирост снега.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.