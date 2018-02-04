РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Двое спортсменов из подмосковного городского округа Люберцы победили в соревнованиях на Кубок России по тхэквондо, посвященном 75-летию Сталинградской битвы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С 1 по 4 февраля в Москве проходит Кубок России по тхэквондо международной федерации, посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве. Соревнования являются отборочными на чемпионат Европы, который пройдет городе Марибор Словении с 12 по 15 апреля.

«Обучающиеся люберецкой спортшколы заняли следующие места: Вадим Козулицин и Юрий Першин завоевали третьи места, Егор Корнев и Виктория Суворова победили», - сказал Ружицкий.

По его словам, Козулицин и Суворова были отобраны в сборную России по тхэквондо. Также Суворовой присвоили звание кандидата в мастера спорта.