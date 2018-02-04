РИАМО (СТУПИНО) - 4 фев. Налипание мокрого снега на ветки деревьев и линии электроснабжения привело к обрыву провода, питающего первый водоподъем в подмосковном Ступине, повреждение оперативно устранили, сообщил Ступинскому информагентству главный инженер МУП ПТО ЖКХ городского поселения Дмитрий Клочьев.

«В настоящее время в городе Ступино полностью восстанавливается подача холодного водоснабжения после сбоя, произошедшего 4 февраля в 07:40 утра. Причиной стал обрыв провода по линии мощностью в 10 киловольт из-за налипания мокрого снега. В результате без электроснабжения остались насосные станции первого водоподъема, снабжающего холодной водой порядка 50 тысяч человек», - сказал Клочьев.

Он добавил, что повреждение привело к снижению напора воды в системе, которое наиболее остро почувствовали жители верхних этажей. Обрыв был оперативно обнаружен и устранен силами аварийной бригады «Мособлэнерго».

В настоящее время в водопроводно-канализационном хозяйстве продолжают работать ремонтные бригады. Сейчас станция первого водоподъема работает, однако для заполнения резервуаров с водой и выхода на режимную мощность потребуется порядка двух часов.

Лишь после вывода давления в системе до необходимого уровня напор холодной воды в квартирах жителей Ступина поднимется до нормативных показателей.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.