РИАМО - 4 фев. Сбой произошел в движении трамваев трех маршрутовв в 1-м Новоподмосковном переулке столицы из-за упавшего дерева, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье, и завтра, 5 февраля.

«В 1-м Новоподмосковном переулке из-за опустившегося на контактную сеть дерева приостановлено движение трамваев №№ 23, 30, 31», - говорится в сообщении.

Аварийные службы принимают необходимые меры для восстановления движения трамваев.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

Жителей столицы призвали быть осторожными из-за обледенения деревьев.