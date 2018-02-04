РИАМО - 4 фев. Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Ивантеевка-Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги после падения дерева, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы МЖД.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«В настоящее время движение поездов на перегоне Ивантеевка – Фрязино Ярославского направления МЖД осуществляется в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в воскресенье на данном перегоне приостанавливалось движение поездов из-за упавшего на пути дерева. Прибывшие на место оперативные бригады железнодорожников убрали дерево с путей, восстановили контактную сеть и, проверив инфраструктуру на безопасность, возобновили движение на перегоне.

«Для того, чтобы минимизировать влияние ситуации на график движения поездов Ярославского направления, четыре пригородных поезда проследовали по укороченному маршруту, один поезд сняли с маршрута», - добавил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что Московская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные погодными условиями.

За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.