РИАМО - 4 фев. Помещения Госдумы, торговых центров «Охотный ряд» и «Афимолл Сити» в центре Москвы проверяют после анонимных звонков о возможной угрозе взрыва, сообщает РИА Новости.

«Поступили анонимные звонки с угрозой взрыва в Госдуме и двух торговых центров – «Охотный ряд» на Манежной площади и «Афимолл» на Пресненской набережной», - сказал источник агентства в экстренных службах столицы.

Он уточнил, что специалисты пока проверяют все здания без эвакуации людей.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.