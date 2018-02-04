РИАМО - 4 фев. Сообщение о падении пассажира на путь на станции «Кунцевская» Московского метрополитена не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее ряд СМИ сообщал, что человек упал под поезд на станции метро «Кунцевская». От полученных травм он скончался на месте.

«Информация ряда СМИ о падении пассажира на путь на станции «Кунцевская» не соответствует действительности. Просим представителей СМИ быть внимательными и уточнять в пресс-службе мосметро публикуемую информацию», - говорится в сообщении.