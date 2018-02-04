РИАМО - 4 фев. В районе станции МЦК «Хорошево» автобусы и троллейбусы буксуют возле остановки общественного транспорта и не могут от нее отъехать из-за большого количества снега на дороге, передает корреспондент РИАМО.

В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье, и завтра, 5 февраля.

Автобус маршрута т86 не может двинуться от остановки, пробуксовывает. Водитель пытался подложить под колесо газету, но это не помогло.

До этого троллейбус стоял на остановке в таком же положении, он смог двинуться, только высадив часть пассажиров.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.