РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Жители Подольска смогут посмотреть культовый фильм «Любовь и голуби» в доме культуры имени Карла Маркса 7 февраля, сообщается на сайте ДК.

«Фильм «Любовь и голуби» – советская лирическая комедия, снятая в 1984 году на киностудии «Мосфильм» Владимиром Меньшовым по одноименной пьесе, написанной театральным актером Владимиром Гуркиным в 1981 году. Им же был написан и сценарий фильма. Дом культуры приглашает всех желающих провести приятный вечер в компании отличной комедии. Показ состоится 7 февраля в 18:00»,- говорится в сообщении.

Посмотреть комедию смогут все желающие бесплатно по адресу: улица Большая Зелёновская, дом 50. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 769-33-63.