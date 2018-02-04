РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 4 фев. В подмосковном городском округе Дзержинский за январь отремонтировали 10 подъездов, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«За январь был осуществлен ремонт 10 подъездов. Комиссионно проверили качество выполненных работ, были выявлены замечания по укладке напольного плиточного покрытия», - написал Панаморенко.

Он добавил, что управляющая компания приняла замечания к сведению.

Программа «Мой подъезд» реализуется по принципу софинансирования. Из бюджета Московской области на ее реализацию в 2017 году выделяется 2,15 миллиарда рублей, также задействуются средства муниципальных бюджетов и управляющих организаций. Жители в случае согласия на участие в программе доплачивают не более 5% от общей стоимости ремонта. Реализация программы продолжится в 2018 году.