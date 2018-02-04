РИАМО - 4 фев. На улице Большая Ширяевская в столице произошел сбой в движении трамваев трех маршрутов из-за упавших на контактную сеть веток, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье, и завтра, 5 февраля.

«Из-за упавших на контактную сеть веток деревьев на Большой Ширяевской улице приостановлено движение трамваев №№4л, 4пр, 25», - говорится в сообщении.

Аварийные службы сработали оперативно и восстановили движение трамваев по Большой Ширяевской улице.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.