РИАМО - 4 фев. В Москве на ВДНХ из-за снегопада в воскресенье закрыли каток, тюбинговую горку и парк «Останкино», сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы АО «ВДНХ».

В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье, и завтра, 5 февраля.

«В связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятным прогнозом (ветер, снег, метель) в воскресенье каток на ВДНХ, комплекс тюбинговых горок «Ракета» и парк «Останкино», включая каток, закрыты. Рекомендуем воздержаться от прогулок на ВДНХ», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что актуальная информация будет доступна на сайте ВДНХ, на официальных страницах в социальных сетях и по телефону справочной службы: +7(495) 544-34-00.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.