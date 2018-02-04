РИАМО - 4 фев. Рабочие проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов на Московской железной дороге (МЖД), в уборке снега задействованы полторы тысячи железнодорожников и 86 спецмашин, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику. Днем на линии устранять последствия снегопада выехали 86 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключились почти полторы тысячи железнодорожников», - говорится в сообщении.

При необходимости будут задействованы дополнительные силы, для этого у железнодорожников имеется резервный запас мощности. Уборка снега проходит в штатном режиме.

«За прошедшие сутки на МЖД курсировали 133 единицы спецтехники, которые очистили от снежных заносов более 1,4 тысячи километров пути и вывезли более 114 тысяч кубометров снега. На уборке снега было задействовано 2714 железнодорожников», - подчеркивается в сообщении.

По прогнозам экспертов, в воскресенье в Московском регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия. В связи с этим МЖД просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.