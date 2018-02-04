РИАМО - 4 фев. В подмосковном Красногорске проводятся поиски 34-летней врача больницы Елены Самило, она 2 февраля ушла из дома и не вернулась, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Поможем найти врача Красногорской больницы», - написал Марков в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщается на сайте добровольного поискового отряда «Лиза Алерт», Самило 2 февраля 2018 года около 8:00 ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые длинные волнистые.

Была одета в коричневое стеганое пальто, серый свитер, синие джинсы, черные замшевые сапоги, черную вязаную шапку, вязаные черные перчатки.

Любую информацию просят сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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