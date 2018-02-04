РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 фев. В Королеве с 16 по 18 февраля пройдет ярмарка, приуроченная к празднованию Масленицы, сообщается на сайте городской администрации.

На ярмарке жители Королева смогут приобрести хлебобулочные, мясные и кондитерские изделия, мед, овощи и фрукты подмосковных фермерских хозяйств, сувениры и украшения, известный ивановский текстиль и белорусский лен.

«С 16 по 18 февраля в Королеве будет работать ярмарка, приуроченная к празднованию Масленицы. Ярмарка будет работать с 9:00 до 19:00 по адресу: улица Октябрьская, у дома 6. Льготным категориям граждан предоставляется скидка», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в ярмарке подали товаропроизводители из Московской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Беларусь. Кроме разнообразия товаров, для посетителей ярмарки будет организована развлекательная программа, можно будет увидеть скоморохов, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах и многое другое.