РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Сотрудники коммунальных служб в микрорайоне Климовск Подольска перешли на усиленный режим работы из-за снегопада в воскресенье, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«Для недопущения авральных ситуаций на дорогах (в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска - ред.) из-за сильного снегопада коммунальные службы работают в усиленном режиме. Текущей ночью техника расширяла проезды и обрабатывала дорожное полотно, работы продолжатся и в данный момент», - говорится в сообщении.

Автолюбителей сотрудники территориального управления просят по возможности избегать поездок на личном транспорте.