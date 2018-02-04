РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Спортсмены из подмосковных Люберец 3 февраля заняли первое и второе места в первенстве Подмосковья по греко-римской борьбе, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Третьего февраля в городском округе Мытищи состоялось первенство Московской области среди юношей до 16 лет по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняло участие 224 спортсмена со всего Подмосковья.

«Обучающиеся отделения греко-римской борьбы люберецкой спортшколы заняли следующие места. В весовой категории 100 килограммов первое место получил Вячеслав Павлухин. В категории 110 килограммов второе место завоевал Антон Сумякин», - сказал Ружицкий.

Он поздравил тренеров и спортсменов и пожелал им дальнейших спортивных достижений.