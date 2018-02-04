РИАМО - 4 фев. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье на запрещающий сигнал, приближающийся поезд применил экстренное торможение и смягчил удар при столкновении, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Сегодня в 11:17 на железнодорожном переезде перегона «Каналстрой» - «Вербилки» Савеловского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся пригородным поездом №7032 Москва – «Большая Волга», - говорится в сообщении.

Локомотивная бригада, заметив выезжающую на переезд машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Это позволило максимально возможно снизить скорость и смягчить последствия столкновения.

По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, пассажиры электрички за помощью не обращались. Для оказания медицинской помощи водителю автомобиля железнодорожники вызвали бригаду медиков.

«После прибытия скорой помощи электропоезд продолжил движение. Ситуация не повлияла на график движения других поездов», - заключается в материале.