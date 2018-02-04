РИАМО - 4 фев. Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей отказаться от использования личных автомобилей в связи с сильнейшим снегопадом в течение воскресенья, а также 5 февраля, сообщается в Telegram-канале «Московский транспорт».

В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье, и завтра, 5 февраля.

«ЦОДД настоятельно рекомендует отказаться от автомобилей сегодня и завтра в связи с сильнейшим снегопадом», - говорится в сообщении.

В свою очередь службы эксплуатации технических средств организации дорожного движения ЦОДД готовы в усиленном режиме ликвидировать последствия стихии: рабочие оперативно устраняют неисправности дорожных знаков и светофорных объектов.

«Сообщить о поломке инфраструктурного объекта можно по телефону контакт-центра «Московский транспорт»: 8-495-539-54-54 или по короткому номеру «3210», - добавляется в материале.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.