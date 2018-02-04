РИАМО - 4 фев. На территории Московской области за прошедшие сутки произошло 782 дорожно-транспортных происшествия, семь человек погибли и 37 пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

«В Подмосковье произошло 782 дорожно-транспортных происшествия. В 24 дорожно-транспортных происшествиях погибли семь человек и 37 человек пострадали»,- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что остальные ДТП обошлись лишь материальным ущербом.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.