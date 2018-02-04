РИАМО - 4 фев. В аэропортах Москвы «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» в воскресенье задерживаются и отменены 76 авиарейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

Так, в аэропорту «Внуково» шесть рейсов задерживаются, три отменены. В «Домодедове» задерживаются 11 рейсов и 15 отменены. В аэропорту «Шереметьево» 41 рейс задерживается. В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен нет.

Облачная погода с сильным снегом ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура ожидается до минус 12 градусов.