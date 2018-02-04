|Температура
|-8˚C … -6˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|735 мм рт. ст.
|Ветер
|С 9 м/с
|Температура
|-10˚C … -8˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|-11˚C … -9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|755 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
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