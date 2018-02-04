РИАМО - 4 фев. Более 1,8 тысячи человек устраняют последствия сильного снегопада у вестибюлей метро, все службы столичной подземки работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-аккаунте Московского метрополитена.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

«Службы Мосметро работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада. Более 1,8 тысячи человек при помощи 3,5 тысяч единиц инвентаря в две смены устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории», - говорится в сообщении.

Еще более 150 работников чистят от снега пути на открытых участках метрополитена. Движение по всем линиям осуществляется штатно.