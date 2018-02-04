РИАМО - 4 фев. Коммунальные службы Подмосковья по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева перешли на усиленный режим работы, снег в регионе убирают более 8,5 тысяч работников коммунальных предприятий и свыше 2,5 тысяч единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Для уборки на улицы выведено более 8,5 тысяч работников коммунальных предприятий и более 2,5 тысяч единиц тракторов, подметальных и снегоуборочных машин, которые задействованы в расчистке снега в Подмосковье», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что по поручению губернатора муниципальным коммунальным службам предписано перейти на режим работы «сильный снегопад» и строго соблюдать нормативы и сроки уборки дворовых территорий, соответствующее распоряжение дано муниципалитетам.

Также в Подмосковье в режиме повышенной готовности к ликвидации технологических нарушений на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находится восемь бригад Московской областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС), которая имеет в своем арсенале современное оборудование для ликвидации последствий непогоды на объектах ЖКХ.

Особое внимание уделяется обработке придворовых территорий противогололедными средствами, во избежание образования наледи на ступенях и, как следствие, снижения рисков травматизма жителей.

«Для этого в регионе сформирован необходимый запас противогололедных средств – в общей сложности свыше 210 тысяч кубометров. Вывоз снега осуществляется в специально определенные для этого места – всего их на территории Подмосковья 220», - уточнил Хромушин.

В 2017 году правительством региона была осуществлена передача 269 единиц новой коммунальной техники для 104 муниципальных образований: 24 городских округов; 39 городских и 41 сельских поселений. Вся техника задействована в ликвидации последствий снегопада: вакуумные подметально-уборочные машины, снегопогрузчики, тракторы, мини-погрузчики и автовышки.

«Всего за четыре года для 386 муниципальных образований, в основном за счет средств бюджета Московской области, было закуплено более 1,01 тысячи единиц техники на сумму более 3 миллиардов рублей», - добавляется в сообщении.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.