РИАМО - 4 фев. На улице Образцова в столице произошел сбой в движении трамваев двух маршрутов из-за упавших на контактную сеть веток, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Из-за упавших на контактную сеть веток деревьев на улице Образцова была приостановлена работа трамваев №9 и №19», - говорится в сообщении.

Аварийные службы оперативно приняли меры для восстановления движения. Сейчас трамваи №9 и №19 курсируют штатно.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.