РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 фев. В Королеве из-за обильного снегопада коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, снег убирают более 800 человек и 150 единиц техники, написал в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Ходырев.

С раннего утра 3 февраля в Московском регионе не прекращает идти снег. Дорожные службы по поручению губернатора Московской области переведены на работу в усиленном режиме. Мокрый снег налипает на провода и деревья, на дорогах образуются снежные заносы. Ранее спасатели порекомендовали жителям при сильном снеге быть осторожными на улице, избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи. Водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — соблюдать повышенную осторожность при переходе дорог.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с обильным снегопадом, по моему поручению все дорожные и коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Сейчас в уборке снега задействовано более 800 людей и 150 единиц техники. В связи с обильными осадками по возможности избегайте использование автотранспорта», - написал Ходырев.

В городе из-за тяжелого мокрого снега падают деревья. Жители сообщают о деревьях, упавших на улицах Мичурина, Кирова и Тихонравова. Информации о пострадавших нет. На помощь коммунальщикам выходят и жители города, они расчищают тротуары и проезды в своих дворах.

О упавшем дереве или угрозе падения можно сообщить в единую диспетчерскую службу (ЕДС) по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».