РИАМО - 4 фев. Минувшие сутки в столице отметились не по сезону теплой погодой, температура была на 9 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В столичном регионе сохраняется не по сезону теплая погода. В минувшие сутки фон температуры превысил климатическую норму на 8-9 градусов, сегодня, 4 февраля, аномалия средней за сутки температуры составит плюс 4-5 градусов», - говорится в сообщении.

Температурных рекордов пока не ожидается. Максимум для этих суток останется в 2002 году, когда температура воздуха в Москве повышалась до плюс 5,2 градуса, а экстремальный холод удержится за 1917 годом. В ночь на 4 февраля 1917 года Москву сковывали морозы до минус 35,5 градусов.

Сильными осадками отметился этот день в 2013 году, выпало 18 миллиметров. А самые глубокие сугробы на метеостанции столицы отмечались в 1915 году, снегомерная рейка была закрыта снегом до высоты 55 сантиметров.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.