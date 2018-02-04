РИАМО - 4 фев. Из-за сильного снегопада в Пушкинском районе Подмосковья зафиксировали технологические нарушения в электросетях, в «Мособлэнерго» для решения данных нарушений создали оперативный штаб, сообщается в Twitter-акаунте компании.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«Из-за ухудшения погодных условий в электросетях зафиксированы технологические нарушения. Наибольшее число отключений зафиксировано в частном секторе и СНТ Пушкинского района. Ночью «Мособлэнерго» создан оперативный штаб», - говорится в сообщении.

В Пушкинский район направлена помощь. Там работают 36 бригад.