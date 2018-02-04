РИАМО - 4 фев. На столичных улицах в субботу работает свыше 15 тысяч единиц снегоуборочной техники и около 70 тысяч рабочих, противогололедная обработка дорог проводится каждые четыре часа, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в Москве выпало примерно 22 сантиметра осадков в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя. Идет обледенение и налипание снега на проводах и деревьях. В ближайшие сутки ожидается еще примерно 25 сантиметров снега.

«Все службы переведены в круглосуточный режим работы, работают более 15 тысяч единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники. Примерно 70 тысяч рабочих заняты очисткой пешеходных зон, тротуаров и дворов», - сказал Бирюков.

По словам заммэра, в столице каждые четыре часа проводят сплошное прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, дополнительно используется мелкогравийная крошка.

«За сутки вывезено почти 800 тысяч кубических метров снега, и эта работа будет продолжаться», - заключил Бирюков.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.