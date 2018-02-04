РИАМО - 4 фев. Автомобильное движение на столичных улицах сильно осложнено из-за снегопада, обрушившегося на Москву, скорость движения машин даже на свободных трассах не превышает 20-40 километров в час, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Машины двигаются очень осторожно, соблюдают скоростной режим, не делают резких маневров, однако ехать автомобилистам крайне тяжело. Из-за интенсивного снега на дворниках образуется ледяная корка, поэтому огромное количество водителей вынуждены останавливаться даже на скоростных трассах, чтобы очистить дворники.

Дорога очень скользкая. Несмотря на то, что улицы очищает техника, на них все равно остается много снега, что также осложняет движение машин. Часть автомобилей буксуют в снежной каше, их заносит на поворотах даже при небольшой скорости движения, а грузовые машины на некоторых магистралях не могут забраться в горку.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», загруженность на улицах Москвы оценивается в полдень в пять баллов из десяти возможных.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.