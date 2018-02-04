РИАМО - 4 фев. В Москве после сильного снегопада и обледенения деревьев пострадали пять человек, сообщил в воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин.

Ранее он сообщил, что в столице из-за падения дерева погиб человек. Всего в столице упало 360 деревьев.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», - написал Собянин в своем аккаунте Twitter.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

Снегопад в Москве 3 февраля стал рекордным за всю историю метеонаблюдений>>