РИАМО - 4 фев. В Москве после сильного снегопада и обледенения деревьев пострадали пять человек, сообщил в воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин.
Ранее он сообщил, что в столице из-за падения дерева погиб человек. Всего в столице упало 360 деревьев.
На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.
Снегопад в Москве 3 февраля стал рекордным за всю историю метеонаблюдений>>
По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.
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