РИАМО - 4 фев. Работа автобусов подмосковного пассажирского перевозчика ГУП МО «Мострансавто» осуществляется в штатном режиме, в связи со снегопадом были привлечены резервные автобусы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«В связи с непогодой движение осуществляется по фактическому расписанию, для работы были привлечены резервные автобусы, 5% от автопарков филиалов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «Мострансавто» в онлайн-режиме контролирует ситуацию на маршрутах, в случае возникновения сбоев в расписании, специалисты проводят оперативную работу по восстановлению движения.

Более 1,3 тысячи единиц спецтехники очищают от снега и обрабатывают реагентами трассы в Московской области в воскресенье после сильного снегопада, все дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и муниципальным службам в оперативном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада.