РИАМО - 4 фев. Более 1,3 тысячи единиц спецтехники очищают от снега и обрабатывают реагентами трассы в Московской области в воскресенье после сильного снегопада, все дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«Все дорожные службы работают в круглосуточном режиме в связи со снегопадом. В работах по очистке от снега и обработке реагентами подмосковных трасс задействовано свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники. На федеральных трассах Подмосковья на борьбу с последствиями снегопада выведено 350 единиц спецтехники», - сказал Тресков.

Он добавил, что на региональных дорогах работает свыше 950 единиц техники, из них 350 - комбинированные дорожные машины (КДМ), также порядка 700 рабочих расчищают остановки общественного транспорта и тротуары.

«За сутки с региональных дорог вывезено более 18 тысяч кубических метров снега. Работы по уборке снега продолжаются и на муниципальных дорогах», - пояснил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и муниципальным службам в оперативном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада.