РИАМО - 4 фев. Около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники «Мосгортранса» обеспечивают бесперебойную работу маршрутов городского транспорта, специалисты круглосуточно следят за объектами инфраструктуры наземного транспорта, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.

«В условиях ухудшения погоды бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в случае затруднений движения электротранспорта «Мосгортранс» оперативно запускает автобусы по линиям трамвая или троллейбуса, сохраняя транспортные связи для горожан.

Специалисты ГУП «Мосгортранс» круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта.