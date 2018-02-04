РИАМО - 4 фев. Железнодорожники убрали нависшие над путями деревья и возобновили курсирование электричек на перегоне Реутов – Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В воскресенье в 5:40 машинист пригородного поезда на Горьковском направлении МЖД заметил наклонившееся в сторону путей дерево, мешающее проезду электрички. В целях безопасности на перегоне Реутов-Балашиха было приостановлено движение.

«В 9:25 железнодорожники убрали упавшие и наклонившиеся в сторону пути и контактной сети деревья и возобновили движение поездов на однопутной ветке Реутов – Балашиха. В настоящее время электрички выполняют рейсы по расписанию», - говорится в сообщении.

Из-за негативных погодных условий на железной дороге введен усиленный режим работы.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков.