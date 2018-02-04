РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Иномарка не справилась с управлением и въехала в одно из препятствий на Старосимферопольском шоссе в подмосковном Подольске, в результате ДТП пострадала девушка, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Дорожная авария произошла в воскресенье в районе 01:15 утра на 42 километре Старосимферопольского шоссе в Подольске.

«По предварительным данным, легковой автомобиль иностранного производства, двигаясь со стороны автодороги М-2 «Крым» в сторону Подольска, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, девушка 1996 года рождения. Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу», - сказал собеседник.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции по факту ДТП проводят проверку и выясняют все причины произошедшего.