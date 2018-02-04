РИАМО - 4 фев. Один человек погиб из-за падения дерева в Москве после рекордного снегопада, всего в столице упало 360 деревьев, сообщил в воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.

"К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже», - написал Собянин в своем аккаунте Twitter.

Ранее столичный главк МЧС России предупредил, что сильный снег, метель и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, жителям рекомендуется быть осторожными вблизи деревьев и рекламных конструкций, а водителям советуют снизить скорость движения.

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