РИАМО - 4 фев. Дорожные и муниципальные службы в Московской области в усиленном режиме занимаются расчисткой дорог от снега, все обрывы линий электропередачи устранили, правительство региона прилагает максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«Уважаемые жители Подмосковья! В регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог. Что касается энергетики - это также находится на контроле, и все обрывы линий электропередачи, которые произошли за ночь, были оперативно устранены. Снег будет идти еще сутки», - говорится в сообщении в Instagram.

Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и муниципальным службам в оперативном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада.