РИАМО - 4 фев. Сбой в подаче электроснабжения произошел утром в воскресенье в поселке Калининец городского округа Надо-Фоминск, его оперативно устранили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 06:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об отключении электроснабжения по адресу: Московская область, городской округ Наро-Фоминск, поселок Калининец, микрорайон КЕЧ.

«Электроснабжение восстановлено в полном объеме в 06:28», - сообщается на сайте.

Ранее пресс-служба министерства энергетики Московской области сообщила, что 3 февраля эпицентр снегопада пришелся на север и запад Московской области. Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, а также в Пушкинском и Можайском районах. Отключения энергоснабжения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут.

На федеральных трассах в Московской области развернуты мобильные пункты обогрева в связи с неблагоприятными погодными условиями.