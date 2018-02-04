РИАМО - 4 фев. Средний прирост снега в столице за прошедшую ночь составил от 5 до 9 сантиметров, больше всего осадков выпало в районе ТСХА и МГУ, сообщается на сайте «Метеоновости».

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.

«За прошедшую ночью, с 21 часа 3 февраля до 9 часов утра 4 февраля, средний прирост снега в Москве составил от 5 до 9 сантиметров. Больше всего было зафиксировано в районе ТСХА и МГУ - 9 сантиметров, а меньше всего в районе поселка Северный и Звенигородского шоссе - 5 сантиметров», - говорится в сообщении.

На 6 часов утра в Москве средний прирост снега составил 3 сантиметра. Утром снегопад усилился и на 9 часов утра средний прирост составил 7 сантиметров.