РИАМО - 4 фев. Сильный снег, метель и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, жителям рекомендуется быть осторожными вблизи деревьев и рекламных конструкций, а водителям советуют снизить скорость движения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.

«Вближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 февраля в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской области и Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», - говорится в сообщении.

При непогоде возможно ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

Кроме того, возможны повреждения линий электропередачи, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждению автотранспорта.

Жителям рекомендуется избегать нахождения под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.