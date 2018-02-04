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- Снегопад столетия обрушился на Москву и Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.
© РИАМО
, Николай Корешков
Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений.
© РИАМО
, Николай Корешков
Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 миллиметра осадков в эквиваленте воды.
© РИАМО
, Николай Корешков
Мощный снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника.
© РИАМО
, Николай Корешков
Высота сугробов к вечеру воскресенья достигнет 62 сантиметров.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: уборка снега в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: уборка снега в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: снегопад в Москве
На фото: поваленные деревья во время снегопада в Москве
На фото: снегопад в Москве
На фото: воскресный снегопад в Ступине
На фото: воскресный снегопад в Ступине
На фото: уборка снега В Электрогорске
На фото: снегопад в Электрогорске
На фото: снегопад в Красноармейске
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