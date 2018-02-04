РИАМО - 4 фев. На базовой метеостанции столицы на ВДНХ 3 февраля выпало 14 миллиметров осадков в эквиваленте воды, что стало рекордом для данного дня за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Интерфакс».

На Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.

«Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 миллиметра осадков в эквиваленте воды», - сказал сотрудник метеобюро Москвы и области.

Он напомнил, что мощный снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника.