РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Два электропоезда на Курском направлении МЖД, которые следовали от Подольска до станции «Новоиерусалимская», задержались на 16 минут в воскресенье, сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (4 февраля в 6:08 - ред.) на Курском направлении МЖД задержали электропоезда. На 16 минут задержали поезда №№6458 и 6457, которые следуют от железнодорожной станции «Подольск» до станции «Новоиерусалимская», – говорится в сообщении.

На данный момент причины задержки электропоездов неизвестны.

В Московской области в воскресенье ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.