РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Жители подмосковного Подольска могут сообщить о плохой уборке автодорог или придомовых территорий на горячую линию администрации округа, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области в воскресенье ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

«Горячая линия администрации городского округа Подольск по вопросам уборки дорог в зимний период: 8(958) 616-46-92, 52-66-70, а также горячая линия администрации городского округа Подольск по вопросам уборки придомовых территорий в зимний период: 8 (925) 840-41-46, 55-57-93», - говорится в сообщении.

Жители округа могут сообщить о навалах снега, наледи или пожаловаться на плохую уборку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и муниципальным службам в оперативном режиме ликвидировать последствия сильного снегопада.