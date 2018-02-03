РИАМО - 3 фев. Снежный шторм, который обрушился в субботу на Подмосковье, не серьезно не повлиял на работу энергосистемы региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В субботу эпицентр снегопада пришелся на север и запад Московской области. Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинском и Можайском районах. Особо отметим, что отключения энергоснабжения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут, то есть длительных отключений на территории зафиксировано не было», - говорится в сообщении.

В условиях непогоды в электросетевых компаниях усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала.

«В случае возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций в готовности находятся более 500 бригад в составе более 3,2 тысячи человек, оснащенных передвижными электростанциями, спецтехникой и всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами», - подчеркивается в сообщении.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. В настоящее время в работах по уборке снега и обработке противогололедными материалами региональных дорог задействовано порядка 900 единиц спецтехники. За субботу по области местами выпало до 19 миллиметров снега. От снега и обработано реагентами около 9 тысяч километров региональных дорог области, вывезено более 9 тысяч кубометров снега.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 4 февраля снегопад продолжится. Возможно налипание мокрого снега, метель. В связи с этим, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме.

В первую очередь в целях обеспечения безопасности дорожного движения обрабатываются опасные участки региональных дорог: крутые повороты, съезды, подъемы, мосты и путепроводы. Также особое внимание уделяется социально значимым объектам – остановкам общественного транспорта, тротуарам.

На федеральных трассах в Московской области развернуты пять мобильных пунктов обогрева в связи с неблагоприятными погодными условиями.