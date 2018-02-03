РИАМО - 3 фев. В столице неизвестные затолкали мужчину в машину и отобрали у него 600 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что днем 2 февраля на службу «02» от москвича 1989 года рождения поступило сообщение о разбое.

«Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что 31 января в 20:00 по адресу: улица 3-я Фрунзенская, дом 1, трое неизвестных под надуманным предлогом посадили мужчину в автомобиль Porsche Cayenne, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, открыто похитили у него 600 тысяч рублей, после чего высадили его из машины и скрылись», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», добавил он.